Мужчина, находясь в состоянии опьянения, применил физическую силу и разбил защитные стекла остановки общественного транспорта...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Строгино задержали безработного 20-летнего москвича по подозрению в вандализме.В территориальный отдел полиции обратился гражданин. Он сообщил, что на остановке общественного транспорта на Таллинской улице неизвестный мужчина нарушает общественный порядок.Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции на соседней улице по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержали подозреваемого.Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, применил физическую силу и разбил защитные стекла остановки общественного транспорта.Отделом дознания ОМВД России по району Строгино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО8 (499) 192-59-56