Онкологи констатировали улучшение спустя полтора года после операции

Онкологи констатировали улучшение спустя полтора года после операцииПациент владимирских онкологов, поступивший с раком гортаноглотки IV стадии, через полтора года после удаления опухоли жив, и у него отмечают улучшение.Об это сообщил департамент здравоохранения Владимирской области. В феврале 2018 года болной пбыл госпитализирован в областной клинический онкологический диспансер. Ему требовалась срочная операция: обширные метастазы в лимфатические узлы шеи образовали конгломерат крупное опухолевидное новообразование размером 15х8 см.Заведующий отделением опухолей головы и шеи, врач-хирург, онколог Алексей Данилов решил провести расширенную лимфаденэктомию с элементами технологий реконструктивно-пластической хирургии. Хирургическое вмешательство шло пять с половиной часов. Затем пациенту провели курс химиолучевой терапии, удалось излечить первичную опухоль гортаноглотки.В августе 2019 года, спустя полтора года после оперативного лечения, владимирские онкологи зарегистрировали улучшение. Важно и то, что уродующее опухолевидное образование было удалено, что позволило пациенту вернуться к полноценной жизни.Подобные высокотехнологичные операции стали выполняться в Областном клиническом онкологическом диспансере с 2016 года, после открытия современного хирургического корпуса и нового отделения опухолей головы и шеи.В 2019 году специалисты отделения опухолей головы и шеи владимирского онкодиспансера уже выполнили 65 высокотехнологичных операций с применением технологий реконструктивно-пластической хирургии.