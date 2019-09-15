Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заверил, что международные партнеры Украины не будут подталкивать Киев к проведению выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, пока там остаются пророссийские силы.

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заверил, что международные партнеры Украины не будут подталкивать Киев к проведению выборов на неподконтрольных территориях Донбасса, пока там остаются пророссийские силы."Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся", — сказал спецпредставитель в интервью украинскому телеканалу "1+1". Для этого важно, чтобы "Россия вывела войска" из Донбасса, а нелегальные вооруженные формирования, которых поддерживает Россия, расформированы.Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции продлятся до окончания "оккупации полуострова". Однако при условии соблюдения Минских соглашений они могут быть ослаблены.