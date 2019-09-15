Уже который день Сеть переполнена новостями о том, что у Заворотнюк рак мозга. Ситуация вокруг состояния здоровья артистки продолжает накаляться.

Уже который день Сеть переполнена новостями о том, что у Заворотнюк рак мозга. Ситуация вокруг состояния здоровья артистки продолжает накаляться.Судя по сообщениям в СМИ, в больницу, где в настоящее время находится Анастасия Заворотнюк, срочно приехали мама и муж артистки. Близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня" выглядели очень обеспокоенными, пишет РЕН ТВ.Подобные известия внушают еще больше тревоги, ведь недавно медики сообщили, что Заворотнюк остается в реанимации. Анастасию частично парализовало на фоне онкологического заболевания. Врачи диагностировали парез правой части тела, поражена правая рука.Новость дополняется.