Матчем во Флоренции между местной Фиорентиной и туринским Ювентусом стартовал третий тур чемпионата Италии по футболу. Старая синьора не смогла на выезде обыграть соперника. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Матчем во Флоренции между местной "Фиорентиной" и туринским "Ювентусом" стартовал третий тур чемпионата Италии по футболу. "Старая синьора" не смогла на выезде обыграть соперника. Встреча завершилась нулевой ничьей.Таким образом туринский клуб потерял первые очки в итальянском первенстве. Напомним, что в двух стартовых играх команда Маурицио Сарри добилась двух побед."Ювентус" набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. Впрочем, его конкуренты имеют игру в запасе. "Фиорентина" занимает 16-е место с одним набранным баллом.