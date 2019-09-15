Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию завершен. Планируется, что к апрелю 2020 года они будут введены в действие.

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию завершен, сообщает Минобороны республики. Два военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" сегодня доставили на авиабазу "Мюртед" в Анкаре последнюю партию компонентов ЗРК. Продолжается обучение персонала и установка систем ПВО. Планируется, что к апрелю 2020 года они будут введены в действие.Поставка российских С-400 вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Анкара отказалась идти на уступки.