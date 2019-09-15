Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что американские власти обязаны извиниться перед сербами за бомбардировки 1999 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что американские власти обязаны извиниться перед сербами за бомбардировки 1999 года. Снаряды с обедненным ураном подорвали здоровье тысяч тысяч жителей бывшей Югославии, напомнила Захарова. Она считает, что США должны выплатить компенсации жертвам ударов НАТО, и лишь потом "двигаться вперед". Отношения между народами не должны строиться на "осколочно-токсичном фундаменте", заключила дипломат.Перед уходом с поста посла США в Сербии Кайл Скотт дал интервью газете "Куриер", в котором призвал сербов посмотреть на бомбардировки 1999 года в "более широкой перспективе".