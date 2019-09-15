Официальный Киев предложит республикам Донбасса ряд мер по улучшению жизни.

Официальный Киев предложит республикам Донбасса ряд мер по улучшению жизни. Как рассказал глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, стороны обсудят восстановление моста в Станице Луганской и разведение войск.Министр озвучил позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирному решению конфликта во время форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.Также Киев хочет обеспечить вещание на территории ЛНР и ДНР украинских радио- и телеканалов, пишет РИА Новости.План мирного урегулирования предполагает прекращение огня сначала на участке Золотое - Петровское, затем по всей линии соприкосновения.