Российский музыкальный продюсер тщательно следит за здоровьем зубов. В личном микроблоге Иосиф Пригожин разместил снимок, сделанный в кабинете стоматолога. Фотографию раскритиковали подписчики.

Российский музыкальный продюсер тщательно следит за здоровьем зубов. В личном микроблоге Иосиф Пригожин разместил снимок, сделанный в кабинете стоматолога. Фотографию раскритиковали подписчики.В кадре, опубликованном в Инстаграм, продюсер сидит в стоматологическом кресле. Врач оттягивает ему верхнюю губу и делает укол. "Нюх как у собаки, глаз как у орла, а зубы как у кого? Какие будут варианты?", – обратился к своим подписчикам Иосиф Пригожин.Большинство пользователей остались недовольны публикацией. По их мнению, продюсеру следовало оставить свой поход к врачу за кадром. "К чему вот это? Вы считаете, что это кому-то интересно? Осталось выложить, как вы в туалет ходите!", "Зачем это выставлять, объясните мне", "Зубы как у крокодила", – негодовали пользователи.Другие комментаторы, наоборот, поспешили поддержать супруга певицы Валерии. Они похвалили продюсера за то, что он следит за зубами. "Отличные белые и ровные зубы у вас", "Правильно делаете, зубы требуют очень хорошего ухода", "Острые и белоснежные зубы", – отметили подписчики.Композитор Игорь Крутой не смог пройти мимо такого необычного поста. "Йосиф, а съемки их кабинета проктолога будут?", – с иронией поинтересовался он. "От проктолога точно нет", – ответил ему .