Само здание было построено еще в конце XVIII века и служило флигелем при губернаторском доме.

Первая во Владимирской губернии государственная аптека, или, как ее сейчас называют, "Старая аптека" открылась 215 лет назад 15 сентября 1805 года на первом этаже в доме №3 по Георгиевской улице. Само здание было построено еще в конце XVIII века и служило флигелем при губернаторском доме. Появление первой в городе государственной аптеки было важным событием, так как до этого во Владимире существовала лишь одна частная аптека, которую открыл провизор Христиан Деринг еще в 1781 году. Размещалась она в Богородице-Рождественском монастыре. В 2010 годуторговля лекарственными препаратами начала терпеть убытки в связи с введением нового закона. По этой причине было принято решение о закрытии аптеки, в которой на протяжении двух веков многие поколения владимирцев приобретали лекарства. Сейчас в здании Старой аптеки расположилась газетная редакция и музей, посвященный аптеке.Виктория Михеева