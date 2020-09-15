Пьяная разборка закончилась поножовщиной. В Юрьев-Польском под суд пойдет 65-летний житель района. Он обвиняется в том, что нанес смертельный удар ножом в грудь сыну своей сожительницы. По

Пьяная разборка закончилась поножовщиной. В Юрьев-Польском под суд пойдет 65-летний житель района. Он обвиняется в том, что нанес смертельный удар ножом в грудь сыну своей сожительницы. По версии следствия, ночью 3 июня этого года мужчина поругался с сыном своей сожительницы. В ходе конфликта он умышленно нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший получил ранение правого