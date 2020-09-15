Глава региона о “Владимиртеплогазе”. Владимира Сипягина спросили, в курсе ли он, что в теплоснабжающей организации проходят обыски и с чем это связано? Губернатор дал понять, что в

Глава региона о “Владимиртеплогазе”. Владимира Сипягина спросили, в курсе ли он, что в теплоснабжающей организации проходят обыски и с чем это связано? Губернатор дал понять, что в курсе. Работу компании проверила Счётная палата. Результаты ревизии рассмотрят на коллегии. На заседание пригласили представителей компании и чиновников областной администрации. Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: С точки зрения