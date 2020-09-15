Во вторник, 15 сентября, Госдума открыла новую осеннюю сессию. Перед депутатами выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он рассказал о приоритетных законопроектах на ближайшие несколько месяцев.

Во вторник, 15 сентября, Госдума открыла новую осеннюю сессию. Перед депутатами выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он рассказал о приоритетных законопроектах на ближайшие несколько месяцев.Главной задачей депутатского корпуса в этом политическом сезоне будет рассмотрение проекта федерального бюджета. Его внесут в нижнюю палату до 1 октября. Также парламентариям предстоит принять 12 бюджетообразующих законов, заявил Вячеслав Володин.При рассмотрении главного финансового закона страны необходимо учитывать вызовы, с которыми Россия столкнулась из-за эпидемии коронавируса, подчеркнул спикер. "Президент, правительство, региональная и местная власти делают все, чтобы эффективно работала система здравоохранения, решались задачи по поддержке испытывающей трудности экономики", – отметил Володин.При этом он напомнил о создании первой в мире вакцины от коронавируса. Спикер поблагодарил специалистов, которые участвуют в создании препаратов. Разработка вакцины доказала преимущество российской научной школы, уверен Володин. По его словам, отечественная система здравоохранения эффективно противостоит эпидемии.Президент страны Владимир Путин сделал все возможное, чтобы люди чувствовали себя уверенными и защищенными, подчеркнул председатель нижней палаты. Депутатам в осеннюю сессию – 2020 предстоит законодательно обеспечить решения главы государства, указал спикер Госдумы.Кроме того, в предстоящие несколько месяцев парламентарии заслушают ряд министров и зампредов правительства. Дума будет объективно оценивать их работу.Еще одна задача осенней сессии – рассмотрение законопроектов в связи с внесением поправок в Конституцию России. Этому нужно уделить особое внимание, обратился Володин к парламентариям.Сейчас в законотворческом портфеле нижней палаты 1 229 законопроектов. Два документа приняты во втором чтении, 249 – в первом. Еще 843 нормативно-правовых акта готовятся к рассмотрению.Не обошел стороной Володин и международную повестку. Он призвал ПАСЕ и Европарламент избегать политических провокаций и голословных обвинений и вести открытый диалог, основанный на принципах доверия.Также спикер указал на необходимость более активной работы в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Попытки вмешательства во внутренние дела соседней республики недопустимы, подчеркнул Володин.