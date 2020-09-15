Захлестнёт ли Владимирскую область вторая волна коронавируса и ограничений? По региону ходят слухи, что в сентябре-октябре мы можем снова уйти на дистанционку. Об этом журналисты спросили у

Захлестнёт ли Владимирскую область вторая волна коронавируса и ограничений? По региону ходят слухи, что в сентябре-октябре мы можем снова уйти на дистанционку. Об этом журналисты спросили у губернатора. По словам Владимира Сипягина, ситуация с коронавирусом в области стабильная и тотальную самоизоляцию вводить пока не собираются. Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: Здесь всё зависит от жителей.