В белом доме работает корреспондент «Вестей» Дмитрий Горкин.

В областной администрации началась пресс-конференция главы региона. Вторая в этом году. На неё приглашены журналисты региональных СМИ. Губернатор Владимирской области расскажет о промежуточных итогах социально-экономического развития региона и ответит на вопросы журналистов. На это отведено два часа. В белом доме работает корреспондент «Вестей» Дмитрий Горкин.- Рассказывает про то, как боролись с коронавирусом. Удалось быстро развернуть койки, подготовиться к встрече с заболеванием.- Усиление мер социальной поддержки и бизнеса. Постоянно на связи, сохранение темпов экономики в период пандемии.- Возглавили рейтинг по темпу промышленного производства.- Напоминает про "Генериум" и первые тесты, которые мы создали.