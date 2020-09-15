В белом доме работает корреспондент «Вестей» Дмитрий Горкин.
В областной администрации началась пресс-конференция главы региона. Вторая в этом году. На неё приглашены журналисты региональных СМИ. Губернатор Владимирской области расскажет о промежуточных итогах социально-экономического развития региона и ответит на вопросы журналистов. На это отведено два часа. В белом доме работает корреспондент «Вестей» Дмитрий Горкин.
- Рассказывает про то, как боролись с коронавирусом. Удалось быстро развернуть койки, подготовиться к встрече с заболеванием.
- Усиление мер социальной поддержки и бизнеса. Постоянно на связи, сохранение темпов экономики в период пандемии.
- Возглавили рейтинг по темпу промышленного производства.
- Напоминает про "Генериум" и первые тесты, которые мы создали.