Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с возвращением людей из отпусков, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с возвращением людей из отпусков, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
С начала эпидемии в нашей стране заразились 1,068 миллиона человек, более 878 тысяч вылечились. За последние сутки зафиксировано 5 509 случаев, 57 пациентов умерли.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко связал рост числа заразившихся коронавирусом в возвращением людей с курортом. В нашей стране больше 10 дней подряд выявляют свыше пяти тысяч инфицированных.
Около трети российских школьников пожаловались на психологические проблемы из-за дистанционного обучения и самолизоляции в разгар пандемии. Неблагополучные реакции проявились у 80% учащихся.
Коронавирусом в мире заразились свыше 29 миллионов человек, более 922 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 6,5 миллиона инфицированных, на втором месте находится Индия.
Коронавирус в Москве
Заболели – 271 793
Умерли – 4 993
Выздоровели – 230 397
Коронавирус в России
Заболели – 1 068 320
Умерли – 18 635
Выздоровели – 878 700
Коронавирус в мире
Заболели – 29 001 990
Умерли – 922 380
Выздоровели – 17 920 833
Статистика коронавируса в России и мире на 15 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
271 793
4 993
230 397
Россия
1 068 320
18 635
878 700
США
6 530 534
182 670
2 670 059
Весь мир
29 001 990
922 380
17 920 833
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