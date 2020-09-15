Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с возвращением людей из отпусков, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с возвращением людей из отпусков, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".С начала эпидемии в нашей стране заразились 1,068 миллиона человек, более 878 тысяч вылечились. За последние сутки зафиксировано 5 509 случаев, 57 пациентов умерли.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко связал рост числа заразившихся коронавирусом в возвращением людей с курортом. В нашей стране больше 10 дней подряд выявляют свыше пяти тысяч инфицированных.Около трети российских школьников пожаловались на психологические проблемы из-за дистанционного обучения и самолизоляции в разгар пандемии. Неблагополучные реакции проявились у 80% учащихся.Коронавирусом в мире заразились свыше 29 миллионов человек, более 922 тысяч скончались. В Соединенных Штатах выявлено 6,5 миллиона инфицированных, на втором месте находится Индия.Коронавирус в МосквеЗаболели – 271 793Умерли – 4 993Выздоровели – 230 397Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 068 320Умерли – 18 635Выздоровели – 878 700Коронавирус в миреЗаболели – 29 001 990Умерли – 922 380Выздоровели – 17 920 833Статистика коронавируса в России и мире на 15 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква271 7934 993230 397Россия1 068 32018 635878 700США6 530 534182 6702 670 059Весь мир29 001 990922 38017 920 833Коронавирус сегодня | | || | | |