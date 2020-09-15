Бывший российский десантник Рустам Набиев, лишившийся ног из-за несчастного случая, стал первым в мире человеком, покорившим Эльбрус с помощью одних только рук. К этому он готовился около ..

Бывший российский десантник Рустам Набиев, лишившийся ног из-за несчастного случая, стал первым в мире человеком, покорившим Эльбрус с помощью одних только рук. К этому он готовился около полугода.Набиев лишился ног из-за обрушения казармы в Омске в 2015 году. Однако это не помешало ему осуществить мечту. В социальных сетях он поделился видеообращением, которое сделал, когда поднялся на самую высокую точку горы. Рустам признался, что восхождение было для него изнурительным, передает телеканал "".Напомним, что стратовулкан Эльбрус является одной из семи высочайших точек планеты и самой высокой горой в России. Его высота составляет 5642 метра над уровнем моря.