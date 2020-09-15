Цель проекта - посадить дерево в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне.

11 сентября текущего года сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Муромский», представители Совета ветеранов и Общественного Совета при МО МВД России «Муромский», воспитанники детского дома приняли участие в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы», поддержав инициативу Общероссийского общественного движения «Зеленая Россия».Цель проекта - посадить дерево в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.Проект направлен на сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом, заботу о ветеранах войны, объединение гражданского общества, пропаганду патриотизма, бережное отношение к природе.Местом для проведения акции выбрали территорию детского дома. Получив инвентарь и посадочный материал, подростки вместе со взрослыми отправились сажать деревья. Все ребята очень старались, бережно и с любовью высаживали каждое деревце.«Мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Лес Победы» проводятся ежегодно! Все, и взрослые, и дети, трудились с увлеченностью, большим душевным подъемом», - отметил начальник ОРЛС МО МВД России «Муромский» майор внутренней службы Евгений Титов.