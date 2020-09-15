Владимирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Экоресурс».
Владимирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Экоресурс», а решение суда первой инстанции - без изменения.
Напомним, что в ходе проверок были выявлены факты размещения на Александровской городской свалке отходов, принятых от контрагентов Московского региона.
«Экоресурсу» было объявлено предостережение, а в последствии внесено представление о недопустимости размещения ТКО из других регионов,
которое обжаловано обществом в Арбитражный суде. В удовлетворении заявленных требований о признании
представления прокурора недействительным обществу отказано.
Кроме того, Александровский городской суд
признал незаконными действия ООО «Экоресурс» по приему и размещению
отходов из других регионов и обязал осуществлять деятельность
в соответствии с действующей Территориальной схемой обращения с отходами. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, в областном суде уже рассматривалось "ЭкоЛайн" и "Экоресурс". Они требовали отменить запрет на ввоз московского мусора на Александровскую свалку в новой территориальной схеме обращения с отходами.