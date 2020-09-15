Владимирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Экоресурс».

Владимирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Экоресурс», а решение суда первой инстанции - без изменения.Напомним, что в ходе проверок были выявлены факты размещения на Александровской городской свалке отходов, принятых от контрагентов Московского региона.«Экоресурсу» было объявлено предостережение, а в последствии внесено представление о недопустимости размещения ТКО из других регионов,которое обжаловано обществом в Арбитражный суде. В удовлетворении заявленных требований о признаниипредставления прокурора недействительным обществу отказано.Кроме того, Александровский городской судпризнал незаконными действия ООО «Экоресурс» по приему и размещениюотходов из других регионов и обязал осуществлять деятельностьв соответствии с действующей Территориальной схемой обращения с отходами. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Напомним, в областном суде уже рассматривалось "ЭкоЛайн" и "Экоресурс". Они требовали отменить запрет на ввоз московского мусора на Александровскую свалку в новой территориальной схеме обращения с отходами.