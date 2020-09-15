Исследователи из Питтсбургского университета в США обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать COVID-19 даже в минимальных дозах. Он легко и быстро проникает в организм, не нанося ..

Исследователи из Питтсбургского университета в США обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать COVID-19 даже в минимальных дозах. Он легко и быстро проникает в организм, не нанося вреда человеку.Белок нашли в результате анализа около 100 миллиардов молекул, способных взаимодействовать с белками коронавируса, позволяющими ему проникать в организм. Ученые отмечают, что вещество не контактирует с человеческими клетками, что позволяет почти полностью избежать побочных эффектов, сообщает телеканал "".