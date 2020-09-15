В Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем беседовали политики.

В Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем беседовали политики.По словам Пескова, Лукашенко и Путин активно обсуждали насущные вопросы на протяжении четырех часов. Президенты поговорили о торгово-экономических отношениях России и Белоруссии, а также поставке энергоносителей.Что касается сложившейся ситуации в республике, то Кремль считает Лукашенко легитимным президентом. Песков напомнил, что Путин выступает за мирное и правовое урегулирование проблемы в соседней стране.Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, говорили ли лидеры стран о разгоне протестующих в Белоруссии. Песков отметил, что эта тема не является частью двусторонних отношений. Путин лишь сообщил Лукашенко о поддержке конституционных изменений в республике. Однако вмешиваться в этот процесс никто не собирается, подчеркнул президент России.Главы государств также обсудили поставку вакцин против COVID-19. По словам Пескова, Путин распорядился отправить в республику первую партию этого вещества.Пресс-секретарь президента России напомнил, что встрече лидеров двух стран предшествовали переговоры российских и белорусских делегаций, пишет . В начале месяца с Лукашенко уже премьер-министр Михаил Мишустин.