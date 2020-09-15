В минувший понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры президентов России и Белоруссии прошли в формате один на один, без прессы.

В минувший понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры президентов России и Белоруссии прошли в формате "один на один", без прессы.Эксперт Владимир Евсеев рассказал, что для России сейчас важно обеспечить мирную передачу власти в республике. Александр Лукашенко уйдет в отставку после того, как в Белоруссии произойдет реформа основного закона – Конституции.По мнению политолога, президенты уже определились с фигурой преемника. Имя следующего лидера республики пока держится в секрете, чтобы раньше времени не настроить против него граждан и представителей западных стран.Отметим, что разговор политиков продлился два часа. Путин пообещал Лукашенко выдать кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть суммы пойдет на рефинансирование прежних долгов, другая часть – новые средства.Также президент России признал Лукашенко легитимным главой Белоруссии. Путин поддержал решение коллеги внести изменения в Конституцию и добавил, что никто не должен вмешиваться в ситуацию в стране.Ранее Европейский союз назвал выборы президента в республике несправедливыми и нечестными. Лидеры западных стран отказались назвать легитимным главой государства, и предупредили о санкциях.Александр Лукашенко, в свою очередь, обвинил США и ряд европейских стран в причастности к беспорядкам в Белоруссии. Политик пригрозил жестким ответом на агрессию со стороны других государств.