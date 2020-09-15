Швейцарский бренд Polaris выпустил уникальную по своим функциям мясорубку PMG 2292AL Silent. Запатентованная конструкция редуктора SilentPRO сделала ее в 14 раз тише по сравнению с любой другой мясорубкой ..

Швейцарский бренд Polaris выпустил уникальную по своим функциям мясорубку PMG 2292AL Silent. Запатентованная конструкция редуктора SilentPRO сделала ее в 14 раз тише по сравнению с любой другой мясорубкой в линейке производителя.Уровень шума при работе мясорубки Polaris PMG 2292AL Silent составляет порядка 58 дБ, что сопоставимо с уровнем шума от спокойной речи человека. Для сравнения, уровень шума обычной мясорубки — 81 дБ, а шоссе в час пик — 85 дБ. В общем, новинка отлично подойдет жителям мегаполисов, которым так не хватает тишины в повседневной жизни.Пять фактов, которые сделают мясорубку Polaris PMG 2292AL Silent любимицей на кухне.Бесшумная работа и высокая производительность: до 2,5 кг фарша в минуту и 2 скоростных режима работы.Автономность: мясорубка самостоятельно определяет состояние ножей и автоматически запускает Autorevers (автоматический запуск функции реверса) для их очистки и дальнейшей обработки мяса.Продуманность: стальная система крепления и удобное хранение не только насадок, но и шнура внутри прибора.Надежность: дополнительная защита двигателя от перегрузки с технологией PROtect+. Самое страшное, что может случиться с прибором при сильном перегреве – его автоматическое отключение на время остывания двигателя.Расширенная комплектация: решетки из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм, 8 мм), овощерезка с тремя барабанами, насадка для кеббе (арабских мясных шариков), насадка для приготовления колбас, пластиковый толкатель и металлический лоток.Готовить просто и без особого шума – одно удовольствие! Для тех, у кого растут маленькие дети или приходится готовить в позднее время Polaris PMG 2292AL Silent – настоящая находка. Мясорубка идеально подходит и тем, кто не любит тратить много времени на готовку – мощная и простая в обращении, она позволяет в течение нескольких минут подготовить ингредиенты для основных блюд и для гарниров.Polaris PMG 2292AL Silent принадлежит линейке товаров из серии PRO Collection. В серию входит только бесшумная кухонная техника с технологией SilentPRO. Гарантия 5 лет.Справка о компанииPolaris — это швейцарский бренд бытовой техники, продукция которого соответствует высочайшим европейским стандартам качества. Ключевой составляющей производственного цикла компании является контроль за производством техники на всех ее этапах. Polaris зарекомендовал себя на российском рынке, как надежный производитель, заботящийся в первую очередь о комфорте и уюте потребителя, не имеющий аналогов во многих отраслях. Ежегодно компания разрабатывает и запатентовывает многие инновационные решения, расширяющие функциональность бытовой техники.Реклама