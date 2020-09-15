Заявитель рассказал, что неизвестный тайно похитил его автомобиль марки «Хонда», припаркованный у одного из домов на улице Академика Янгеля...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Чертаново Южное задержали жителя столицы, подозреваемого в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился житель столицы. Он рассказал, что неизвестный тайно похитил его автомобиль марки «Хонда», припаркованный у одного из домов на улице Академика Янгеля, после чего скрылся. Также потерпевший сообщил, что автомобиль был не на ходу. Ущерб составил 500 000 рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний москвич. Похищенный автомобиль изъят.Как было установлено, злоумышленник с использованием автоэвакуатора отбуксировал автомобиль заявителя в один из автосервисов. Водитель специализированного автомобиля не подозревал о том, что участвует в совершении противоправного деяния.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-группа УВД по ЮАО(495) 734-61-22