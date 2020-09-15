Правоохранители провели лекции для старшеклассников и студентов.

В целях популяризации здорового образа жизни, профилактики наркомании и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, полицейские ОМВД России по Юрьев — Польскому району провели профилактические мероприятия в городских школах и колледжах.В начале встречи инспектор ПДН ОМВД России по Юрьев — Польскому району лейтенант полиции Анастасия Батракова побеседовала с учащимися о правонарушениях, которые могут быть совершены подростками, об их последствиях.Далее беседу продолжил оперуполномоченный НКОН ОМВД России по Юрьев — Польскому району лейтенант полиции Владимир Денисов. Полицейский рассказал ребятам о вредных привычках, в частности о вреде табакокурения, употребления спиртных напитков и наркотических средств. Были разъяснены последствия, с которыми могут столкнуться как наркозависимые, так и граждане, причастные к распространению наркотических веществ, а именно проблемы в дальнейшем трудоустройстве и получении водительского удостоверения. После беседы Владимир Сергеевич предложил ребятам посмотреть видеоролик, где о вреде наркомании говорят не только стражи порядка, но и люди, столкнувшиеся с этой проблемой.Также правоохранители рассказали подросткам об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ, а также за совершение иных правонарушений.По завершении мероприятия полицейские ответили на все вопросы ребят и призвали вести здоровый образ жизни.