Проблемный дом в Коммунаре: путей решения вопроса осталось только два.

Из Министерства культуры России пришёл ответ на запрос о возможности корректировки градостроительных регламентов на отдельно взятом участке – по адресу . Ответ однозначный: действующим законодательством точечный подход в изменении градостроительных регламентов в зонах охраны объекта культурного наследия не предусмотрен.В письме, в частности, говорится: «В соответствии с п.21 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, изменение зон охраны объекта культурного наследия, в том числе их границ, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, осуществляется путём разработки нового проекта зон охраны объекта культурного наследия. Внесение каких-либо изменений в требования к градостроительным регламентам в зонах охраны объекта культурного наследия в отношении отдельно взятого земельного участка действующим законодательством не предусмотрено».Для решения проблемы состоялось уже . Было разработано несколько «дорожных карт» по всем возможным вариантам решения вопроса. Один из них предполагал внесение изменений в проект охранной зоны в части земельного участка, на котором расположен дом 19 по улице Центральной. Именно он в соответствии с позицией Министерства культуры отпал.«Мы прорабатываем другие возможные пути. Речь идёт об изменении установленных зон охраны в целом – в этом случае необходимо утвердить новый проект охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Владимира. Второй выход – в применении механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», – прокомментировал начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия обладминистрации Михаил Иванов.