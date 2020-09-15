Губернатор Владимирской области считает необходимым искать решение вопроса по всем направлениям.

Напоминаем, что история с двумя лишними этажами в новостройке в Коммунаре по улице Центральной длится уже давно. Застройщик построил дом выше, чем имел право, и теперь здание не могут сдать, а жильцы — въехать в купленные квартиры. После того, как вопрос решался на муниципальном и региональном уровне с подключением общественности, в Министерство культуры России направили запрос по поводу одного из вариантов решения проблемы. С нашей стороны поступило предложение о корректировке градостроительных регламентов на участке – по адресу построенного дома № 19. Предложение принято не было, действующим законодательством точечный подход в изменении градостроительных регламентов в зонах охраны объекта культурного наследия не предусмотрен.«В соответствии с п.21 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 № 972, изменение зон охраны объекта культурного наследия, в том числе их границ, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон, осуществляется путём разработки нового проекта зон охраны объекта культурного наследия. Внесение каких-либо изменений в требования к градостроительным регламентам в зонах охраны объекта культурного наследия в отношении отдельно взятого земельного участка действующим законодательством не предусмотрено» - это выдержка из письма Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России.- Ситуация не безвыходна. По поручению Губернатора Владимира Сипягина мы прорабатываем другие возможные пути. Речь идёт об изменении установленных зон охраны в целом – в этом случае необходимо утвердить новый проект охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных на территории города Владимира. Второй выход – в применении механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», – прокомментировал начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия областной администрации Михаил Иванов.