Повышение пенсий произойдет в 2021 году. О нововведениях сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Повышение пенсий произойдет в 2021 году. О нововведениях сообщили вМинистерстве труда и социальной защиты.Среднегодовой размер страховой пенсии по старости будет увеличен на 6,3%, до 17 443 рублей. Размер надбавки заложен в бюджете Пенсионного фонда России.Повышение пенсий социальных произойдет на уровне 2,6%. В Минтруда рассказали, что всего на финансирование выплаты страховых пенсий запланирована сумма в размере 7,8 триллиона рублей. На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда.Напомним, ранее ведомство сообщило, что заморозки пенсий неработающих пенсионеров не будет, размер их индексации определен федеральным законом, а не указами. Это обеспечивает рост выплат до 2024 года.Кроме того, в Минтруда объяснили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. По предварительным расчетам, они могут индексироваться выше уровня инфляции.Как писали "Дни.ру", некоторые категории граждан могут рассчитывать нав размере 5,6 тысячи рублей. Прибавка ожидает получателей страховой пенсии, которые в августе 2020 года перешагнули 80-летний рубеж. Писать заявления не нужно, дополнительные средства будут начислены автоматически посредством добавления страховых выплат по старости.