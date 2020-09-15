Злоумышленники организовали на территории столицы прием прибывающих иностранных граждан для их дальнейшей фиктивной постановки на миграционный учет...

«Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Юго-Западного округа г. Москвы пресечена деятельность граждан, подозреваемых в организации незаконной миграции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области были задержаны трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 41 до 49 лет, которые организовывали незаконный въезд иностранных граждан на территорию России, а также их незаконное пребывание на территории РФ.Установлено, что злоумышленники организовали на территории столицы прием прибывающих иностранных граждан для их дальнейшей фиктивной постановки на миграционный учет от имени подконтрольных им юридических лиц.В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых, а так же в их офисах и автомашинах были обнаружены и изъяты предметы, документация и электронные носители информации (мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и прочее), используемые в противоправной деятельности.Следственной частью СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на установление соучастников, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56