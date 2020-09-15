Работа с подрастающим поколением. В эти дни во Владимире находятся специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Они не только повышают профмастерство

Работа с подрастающим поколением. В эти дни во Владимире находятся специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Они не только повышают профмастерство рядовых спасателей, и проводят дезинфекцию социально значимых объектов. Но и популяризируют свою профессию среди школьников и студентов. В частности бойцы побывали в школе № 24, где есть кадетский класс МЧС, во