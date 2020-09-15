Русский костюм, по словам Ивана Кириллова, это целое произведение искусства.

Супруги из Александровского района взялись сохранить традиции русского народного костюма. Что такое проект "Русская палитра"?Иван Кириллов пишет историю. Буквально. Вместе с женой Марией Подкопаевой увлекается исторической живописью. Художники - выпускники академии живописи Ильи Глазунова. Там научились внимательному отношению к деталям. В том числе и в одежде. Русский костюм, по словам Ивана, это целое произведение искусства.Иван Кириллов, коллекционер, член Союза художников России: «Случайно увидел на прилавке. Мне это очень понравилось по цвету. Очень благородный колорит такой, сочетание цветов. И, конечно же, первая мысль была: вот это надо написать! Но потом уже это началось нарастать, как снежный ком, стремительно развиваться и коллекция стала уже очень большой».Многие из нарядов коллекционер нашел в этнографических экспедициях. Каждый костюм - это открытие. Но больше всего удивило, что есть деревни, где женщины до сих пор в праздники надевают традиционные наряды.Иван Кириллов, коллекционер, член Союза художников России: «Мне приходилось видеть женщин, конечно же, старшего возраста, которые повседневно носили эту одежду. В Рязанской области. Буквально 10-7 лет назад еще ходили».Когда количество костюмов в коллекции достигло сотни, родился проект "Русская палитра". С ним Иван ездит по России. Кроме демонстрации коллекции художник рассказывает о народных обрядах и традициях. Иллюстрациями служат его картины. Этот женский сарафан с белой вышитой гладью рубашкой из батиста и платком принадлежит представительнице старообрядческой общины. В нем она молилась.Эти наряды не рассчитаны на то, чтобы распахивать. Все должно быть укрыто. Ничего лишнего показывать нельзя.А вот в таких шушунах ходили женщины в Пензенской области, откуда родом сам Иван. Это старинная верхняя одежда. Была распространена в северо-русских и среднерусских областях России. По словам коллекционера, единого русского костюма нет. В каждой местности он свой. Причем, у замужней женщины на каждый случай жизни был припасен отдельный наряд. Этакий бабий календарь.- Её гардероб, как бы сейчас сказали, он действительно из себя представляет календарь. На все случаи жизни. Есть наряд для будней, есть наряд для малых праздников, для праздников побольше, для больших, праздников годовых. Есть наряд кручинный. Для малой кручины, для большой кручины.Гардероб был довольно большой и создавался задолго до свадьбы. Будущей невесте помогали шить мама, бабушки, что-то дарили тетки, у которых не было дочерей. Больше всего было платков, в зависимости от события они менялись вместе с рубашкой.- Я когда спрашивал в экспедициях: сколько у владелицы было рубах? Некоторые сами хвастались: «Я когда выходила замуж у меня было 69 рубах!» То есть она, будучи молодой девушкой, планировала, что в ее жизни будут разные ситуации.Специальные рубахи предназначались для страды. Особой красотой отличались покосницы. Отсюда и выражение - "На работу как на праздник!". Ведь покос или сбор урожая был кульминацией года. Столько было выстрадано, чтобы он удался.Вера Куликова, Семен Карпов«Вести-Владимир»