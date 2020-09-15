Оппозиционер Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию в Белоруссии. По ее мнению, дни Александра Лукашенко на посту главы страны сочтены.

Оппозиционер Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию в Белоруссии. По ее мнению, дни Александра Лукашенко на посту главы страны сочтены.Белорусский оппозиционер сообщила, что результаты выборов президента республики были сфальсифицированы. Несколько независимых групп исследователей установили, что избирательная кампания прошла с нарушениями.Сотни граждан вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами голосования. На ряде крупных предприятий начались забастовки рабочих. "Мы устраиваем мирные, ненасильственные протесты", – продолжила Тихановская.По мнению политика, страна прошла точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве руководителя государства. Его уход с поста – это лишь вопрос времени, отметила оппозиционер в авторской колонке для The Washington Post."Мы продолжим устраивать демонстранции. Каждую неделю к нам присоединяется все больше людей", – написала Тихановская.Экс-кандидант в президенты призвала частные компании перестать работать с государственными банками. Белорусским бизнесменам нужно отказаться от покупки товаров у национализированных предприятий.Также порекомендовала соотечественникам бойкотировать СМИ, которыми управляет власть. "Мы просим все белорусов стать журналистами, самим снимать, писать и публиковать правдивые новости", – добавила она.Ранее Светлана Тихановская . Оппозиционер заявила, что все его соглашения с Александром Лукашенко не имеют законной силы и не будут признаны новым правительством.