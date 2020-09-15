Американские ученые из Питтсбургского университета обнаружили белковое соединение, которое способно нейтрализовать коронавирус.

Нейтрализатор действует на вирус даже в минимальных дозах, сообщают Известия со ссылкой на исследование опубликованное в Cell.Обнаруженное белковое соединение меньше полноразмерного антитела в 10 раз. Исследователи протестировали взаимодействие белка с коронавирусом на мышах и хомяках. Эксперименты показали высокую эффективность вещества в борьбе с вирусом. Кроме того, белковое соединение использовали в создании препарата Ab8 против коронавирусной инфекции. Препарат Ab8 образуется за счёт слияния иммуноглобулина и белкового соединения.Учёные отметили, что молекулы белкового соединения не привязываются к клеткам человека, что означает минерализацию возможных побочных эффектов при приёме препарата.Препарат был обнаружен путём быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые способны входить в контакт с S-белком коронавируса. Именно через него патоген проникает в организм, — приводят сообщение из исследования Известия.