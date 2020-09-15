На участке трассы идет ремонт теплосетей.

С сегодняшнего утра и до 19 октября по улице Чайковского надо двигаться в объезд. Реконструкция телпосетей затронет участки трассы рядом с домами №№ 30, 32, 34, 38, 38а, 40а. Чтобы объехать перекрытую дорогу, следует двигаться по улицам Сурикова, Даргомыжского, Балакирева, Стасова, Ново-Ямская, Казарменная, Красноармейская.Временные трудности должны себя оправдать. По плану, замене подлежат 506,3 метра теплосетей. В ходе реомнта установят 441 метров новых труб в пенополиуретановой изоляции со сроком эксплуатации 25 лет. Теплосети будут оснащены системой контроля, которая дает возможность в режиме реального времени отслеживать и быстро устранять повреждения.Работы по реконструкции и восстановление дорожного покрытия обойдутся в 40,3 миллиона рублей.