В компании их связывают с результатами проверки Счетной палаты.

«Вестям» стало известно, что сегодня во «Владмиртеплогазе» проходят обыски. В компании их связывают с результатами проверки Счетной палаты. Ошибки в работе «ВТГ», возможно, и были, но они не критичны, отметили на госпредприятии. И там не видят необходимости в таких кардинальных мерах.В ближайшие минуты начнется пресс-конференция губернатора и, возможно, Владимир Сипягин разъяснит ситуацию на «Владимиртеплогазе», который принадлежит Владимирской области.«Вести» будут следить за развитием ситуации.