В Муроме в мусорном контейнере нашли труп новорожденного ребенка. Сейчас следователи ищут родителей, которые выкинули на помойку своего малыша. 13 сентября тело младенца с признаками

В Муроме в мусорном контейнере нашли труп новорожденного ребенка. Сейчас следователи ищут родителей, которые выкинули на помойку своего малыша. 13 сентября тело младенца с признаками переохлаждения в мусорном баке обнаружил мужчина. Следователи выехали на место происшествия, произвели осмотр и опросили очевидцев. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка. Сейчас по делу назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны