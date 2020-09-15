Немецкие дипломаты не предоставляют информацию о местонахождении Марии Певчих, которая, по некоторым данным, была среди тех, кто сопровождал Алексея Навального в сибирской командировке. По сообщениям СМИ, девушка покинула Россию в день, когда представители МВД РФ допрашивали других участников поездки.

Немецкие дипломаты не предоставляют информацию о местонахождении Марии Певчих, которая, по некоторым данным, была среди тех, кто сопровождал Алексея Навального в сибирской командировке. По сообщениям СМИ, девушка Россию в день, когда представители МВД РФ допрашивали других участников поездки.По некоторым данным, Певчих могла вылететь из России на самолете, перевозившем основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) из омской больницы в немецкую клинику "Шарите". Это произошло 22 августа. После этого никаких подробностей о спутнице Навального не появлялось. Власти ФРГ отказываются сотрудничать с российским следствием.Сегодня, 14 сентября, председатель кабинета министров Германии Штеффен Зайберг вновь подтвердил, что немецкая сторона не желает сотрудничать с Россией. При этом он не объяснил позицию ФРГ."Я не могу по этому вопросу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я ничего не могу сказать", – заявил Зайберт.Политтехнолог Марат Баширов , что Мария Певчих сопровождала Алексея Навального в поездке по Сибири. Он обратил внимание на то, что девушка имеет вид на жительство в Великобритании. Эксперт утверждает, что за последнее время она 64 раза летала из Москвы в Лондон. Баширов отметил, что личность Певчих вызывает множество вопросов у сотрудников правопорядка.Член Общественной палаты РФ Вадим Манукян , что показания Марии Певчих могут негативно отразится на бездоказательной позиции немцев об "отравлении" блогера."Мария Певчих в этом плане является своеобразным "джокером" в руках Германии. На ней, скорее всего, завязана вся история. Сейчас она скрывается в Европе, но скоро может вернуться в родную Великобританию", – пояснил эксперт.Общественник добавил, что нежелание немецкой стороны сотрудничать с Россией странным образом совпадает с уклонением Германии от выдачи данных о Марии Певчих. Манукян не исключил, что девушка может быть связана с западными спецслужбами. Член ОП РФ предположил, что сейчас Певчих ждет дальнейших инструкций.На данный момент полиция смогла допросить лишь пятерых людей, сопровождавших Алексея Навального в сибирской поездке. 20 августа блогеру стало плохо в момент перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно сажать в Омске. Позднее Певчих попала на борт, транспортировавший Навального в Германию. Никаких показаний российским полицейским девушка не дала.Ранее расследование об отравлении Навального опубликовала .