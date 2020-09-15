В совершении аналогичного преступления подозревается житель Гусь-Хрустального района.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вязниковскому району была получена оперативная информация о том, что в частном домовладении в городе Вязники незаконно культивируются растения конопли. В теплице на приусадебном участке, принадлежащем местному жителю, оперативники обнаружили четыре куста конопли, а в доме, находящемся на этом же участке – части растений конопли, массой более 130 граммов, и марихуану, массой 8,9 грамма.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Также полицейскими составлен административный протокол по статье 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).В совершении аналогичного преступления подозревается житель Гусь-Хрустального района. Фигурант, 36-летний местный житель, был задержан оперативниками в районном центре в августе текущего года. В автомобиле, на котором передвигался подозреваемый, сотрудники полиции полиэтиленовый пакетик с содержимым характерной консистенции и цвета. Экспертным заключением подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 2,35 грамма.