В совершении аналогичного преступления подозревается житель Гусь-Хрустального района.
Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Вязниковскому району была получена оперативная информация о том, что в частном домовладении в городе Вязники незаконно культивируются растения конопли. В теплице на приусадебном участке, принадлежащем местному жителю, оперативники обнаружили четыре куста конопли, а в доме, находящемся на этом же участке – части растений конопли, массой более 130 граммов, и марихуану, массой 8,9 грамма.
Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Также полицейскими составлен административный протокол по статье 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).
В совершении аналогичного преступления подозревается житель Гусь-Хрустального района. Фигурант, 36-летний местный житель, был задержан оперативниками в районном центре в августе текущего года. В автомобиле, на котором передвигался подозреваемый, сотрудники полиции полиэтиленовый пакетик с содержимым характерной консистенции и цвета. Экспертным заключением подтверждено, что внутри находилось наркотическое средство синтетического происхождения, массой 2,35 грамма.