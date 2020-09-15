Владимир присоединяется к межрегиональному конкурсу “Наш любимый ВРАЧ”. Он проводится в стране ежегодно, начиная с 2012 года. В нашей области онлайн-конкурс стартует 1 октября и

Владимир присоединяется к межрегиональному конкурсу “Наш любимый ВРАЧ”. Он проводится в стране ежегодно, начиная с 2012 года. В нашей области онлайн-конкурс стартует 1 октября и продлится месяц. Выразить признательность своему любимому специалисту можно на специальном сайте 4 различными способами: - написать признание; – оставить отзыв; – рассказать историю; – нарисовать рисунок. При этом дети, которые