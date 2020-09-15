За высокие показатели развития в конце прошлого года Владимирская область получила грант в размере около 800 млн рублей.

15 сентября на пресс-конференци Губернатора Владимир Сипягин сообщил, что индекс промышленного производства региона по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 109,1 процента. По данным фонда «Петербургская политика», в августе по этому показателю Владимирская область возглавила рейтинг регионов России. За высокие показатели развития в конце прошлого года область получила грант в размере около 800 млн рублей.Напомним, что по итогам прошлого года она вошла в число регионов с наивысшим качеством управления финансами. Также, по данным за этот год, Владимирская область находится в числе 24 субъектов, в которых полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам.В регионе разработан и принят закон о налоговых льготах для предпринимателей из пострадавших отраслей. Областная администрация создала и запустила в работу продукт «Антикризисный», обеспечила льготы через Гарантийный фонд и в областной Микрокредитной компании.- Мы успешно поддержали инвестиционную деятельность. В регионе сейчас реализуется 31 крупный инвестиционный проект, а всего их более 130. Только в этом году администрацией области подписано пять крупных инвестсоглашений. Объём инвестиций в основной капитал в первом полугодии составил 32 млрд рублей – это 111,5 процента по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Областная администрация области вплотную работает над привлечением инвестиций. В том числе по нашей инициативе в этом году принят закон о налоговом вычете на прибыль в размере от 50 до 90 процентов расходов текущего периода для организаций, которые расширяют или реконструируют своё производство», – уточнил Губернатор.