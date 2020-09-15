Фигурант незаконно перевел почти 35 000 рублей с чужого банковского счета на свой.

В конце июля 2020 года в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от местного жителя о том, что с его банковского счета похищены деньги.В ходе опроса потерпевшего полицейские установили круг его общения. В результате проведенной работы по подозрению в причастности к хищению был задержан 33-летний приятель заявителя.Установлено, что фигурант увидел банковскую карту и сотовый телефон, когда находился в гостях у друга. Несколько раз в моменты, когда хозяин квартиры выходил из комнаты, злоумышленник, используя данные карты, осуществлял денежные переводы со счета, к которому была карта, на свой счет, после чего сразу удалял смс-уведомления, которые поступали на телефона приятеля. Таким образом злоумышленник похитил почти 35 000 рублей.Следователями УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.