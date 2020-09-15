В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с банковского счета".

Во Владимире сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты своего знакомого. Злоумышленнику удалось украсть 35 тысяч рублей.По информации пресс-службы областной полиции, мужчина увидел банковскую карту и сотовый телефон, когда находился в гостях у друга. Несколько раз в моменты, когда хозяин квартиры выходил из комнаты, он, используя данные карты, осуществлял денежные переводы со счета, к которому была карта, на свой счет, после чего сразу удалял смс-уведомления, которые поступали на телефона приятеля.Теперь владимирцу может грозить срок до 6 лет.