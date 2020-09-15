В октябре запланирована еще высадка около 140 лип в различных районах города.

Во Владимире продолжается озеленение улиц и общественных пространств. Высадка новых деревьев проводится как в рамках реализации муниципальной программы повышения экологической безопасности города Владимира, так и в партнерстве с предприятиями и организациями города.Высадку лип на ул. Чайковского планировалось провести в мае, но из-за коронавирусных ограничений ее перенесли на осень. Всего в этом году как по муниципальной программе, так и благодаря спонсорским проектам, во Владимире будет высажено около 300 новых деревьев: туя, липы, сирень и др. В частности, в октябре запланирована высадка около 140 лип в различных районах города.(Фото: пресс-служба администрации Владимира)