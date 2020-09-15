Вся продукция проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора.

Во Владимире с 15 сентября организованы сезонные сельскохозяйственные ярмарки-выставки в микрорайоне Доброе и в юго-западном районе областного центра. Здесь жители города могут купить фрукты, овощи и прочие продукты непосредственно у производителей.Дополнительные торговые точки во Владимире открыты для того, чтобы горожане смогли сделать запасы к предстоящему зимнему сезону, а крупные сельхозпроизводители, фермеры и граждане, ведущие подсобные хозяйства, имели возможность в эти сроки реализовать свою продукцию.По информации пресс- службы администрации Владимира, вся продукция проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области. Работа торговых точек организуется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, направленными на профилактику коронавирусной инфекции.Ярмарки-выставки сельскохозяйственной продукции от производителей будут работать до 15 ноября на улице Юбилейной, в районе дома № 62, и на улице Василисина, в районе дома № 15. Организационные вопросы проведения ярмарки обеспечивает муниципальное унитарное предприятие «Владимирский центральный рынок».(Фото: пресс-служба администрации Владимира)