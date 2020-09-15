Отопительный сезон во Владимире начнется с объектов социальной сферы.

Сегодня глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление «О начале отопительного периода 2020/2021 года». В соответствии с постановлением мэрии сезон во Владимире начнется с объектов социальной сферы. Детские сады, школы, больницы, дворцы культуры и другие социальные объекты предписано подключать к центральному отоплению с 18 сентября по 1 октября 2020 года. При этом решение о дате включения тепла в конкретном учреждении будет принимать его руководитель.Напомним,в жилом фонде и учреждениях социальной сферы. Коммунальные службы должны быть готовы к началу отопительного сезона в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 16.07.2020 № 1377 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города к отопительному периоду 2020/20231 года». Постановлением, в частности, предусмотрена полная готовность городских объектов ЖКХ и соцкультбыта к работе в предстоящий отопительный период в срок не позднее 15 сентября.(Фото:Pixabay)