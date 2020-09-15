Владимирцы продолжают жаловаться на “разбитые” дороги во дворах. И вот очередной вопиющий случай. На 1-ой Пионерской, рядом с домом 92, 50-метровый участок дороги словно после

Владимирцы продолжают жаловаться на “разбитые” дороги во дворах. И вот очередной вопиющий случай. На 1-ой Пионерской, рядом с домом 92, 50-метровый участок дороги словно после “бомбёжки”. Вячеслав Шубняков, житель г. Владимира: Я хожу вон, даже ногами цепляюсь, чуть ли не падаешь. Вон глубокие ямы какие, рытвины. Да никому ничего не надо. Центральные дороги делают,