Роспотребнадзор по Владимирской области представил новый бюллетень.

Согласно бюллетеню на 11.00 15 сентября, во Владимирской области лабораторно подтверждено 32 новых случая заболевания Covid-19. Из них по 6 – во Владимире и Гусь-Хрустальном, по 4 – в Гороховце и Красной Горбатке.Всего в области зарегистрировано 6772 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.5694 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 14 сентября – 21 человек.Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 14 сентября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 167, больных с признаками внебольничной пневмонии – 28. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 45 пациентов с ОРВИ и 442 – с пневмонией.Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом!Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.