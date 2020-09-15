В рамках нацпроекта "Образование" на эти цели выделено 21 млн 584,8 тыс. рублей.

В этом году в 18 школах, расположенных в сельской местности, будут отремонтированы 11 спортзалов, созданы 9 школьных спортивных клубов, оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарем 12 спортплощадок. В рамках нацпроекта "Образование" на эти цели выделено 21 млн 584,8 тыс. рублей – это средства федерального, областного и местных бюджетов, – пояснили в департаменте образования.В спортзалах устанавливаются новые стеклопакеты и освещение, заменяются напольные покрытия, приводятся в порядок стены и потолки.Так, например, на территории Гусь-Хрустального района в этом году благодаря нацпроекту уже произведён текущий ремонт спортивных залов в Колпской и Тащиловской средних школах. Подходят к завершению работы по ремонту спортивного зала в Семёновской основной общеобразовательной школе. На очереди – Вековская средняя школа.В планах на 2021 год – также участие в проекте 18 общеобразовательных организаций. При этом модернизация спортивной инфраструктуры начнётся и в образовательных организациях, расположенных в посёлках городского типа и городах с населением менее 50 тысяч жителей.