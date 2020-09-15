К 2020 году общее количество стационарных комплексов фотовидеофиксации во Владимирской области должно увеличиться до 59 единиц.
Во Владимирской области установят новые комплексы фотовидеофиксации
По информации ГКУ ВО "ЦБДД ВО", во Владимирской области появятся еще 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения .К 2020 году общее количество стационарных комплексов фотовидеофиксации во Владимирской области должно увеличиться до 59 единиц.
Установку стационарных комплексов обсудили в в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Оборудование должны установить в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Комплексы планируется установить на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Это должно приблизить наш регион к достижению одной из основных задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». - снижение количества мест концентрации аварийно-опасных участков.
1. Хохлово-Камешково-Ручей, 40км + 100-450м
2.Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма, 22-23 км
3.Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики, 55 км
4. Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский, 93км с.Сима
5.Владимир – Юрьев – Польский – Переславль - Залесский, 16км Новоалександрово
6.Владимир-Улыбышево-Коняево, 4-5км
7. Хохлово-Камешково-Ручей, 15км
8. Хохлово-Камешково-Ручей, 19 км
9.Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики, 6-9км
10. Дубки-Киржач,11-12 км
11.Волга-Вольгинский-Перново, 5-6 км
12.Владимир – Ю.Польский – Переславль – Залесский, 9-11 км
13.Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики, 72км
14.Владимир – Ю.Польский – Переславль – Залесский, 40 км
15.Касимов-Муром-Нижний Новгород, 44 км
16.Камешково-Волковойно-Потакино-Высоково, 2-3 км
17.Кольчугино - Киржач,15 км
18.Владимир-Муром-Арзамас д. Тюрмеровка (53 км 700 м поворот на п. Андреево нерегулируемый пешеходный переход)
19.Владимир-Муром-Арзамас д. Мошок (69 км 700 м нерегулируемый пешеходный переход)
20.Хохлово-Камешково-Ручей, п. Дружба (29км 900м нерегулируемый пешеходный переход).