К 2020 году общее количество стационарных комплексов фотовидеофиксации во Владимирской области должно увеличиться до 59 единиц.

Во Владимирской области установят новые комплексы фотовидеофиксацииПо информации ГКУ ВО "ЦБДД ВО", во Владимирской области появятся еще 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения .К 2020 году общее количество стационарных комплексов фотовидеофиксации во Владимирской области должно увеличиться до 59 единиц.Установку стационарных комплексов обсудили в в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Оборудование должны установить в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».Комплексы планируется установить на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Это должно приблизить наш регион к достижению одной из основных задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». - снижение количества мест концентрации аварийно-опасных участков.1. Хохлово-Камешково-Ручей, 40км + 100-450м2.Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма, 22-23 км3.Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики, 55 км4. Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский, 93км с.Сима5.Владимир – Юрьев – Польский – Переславль - Залесский, 16км Новоалександрово6.Владимир-Улыбышево-Коняево, 4-5км7. Хохлово-Камешково-Ручей, 15км8. Хохлово-Камешково-Ручей, 19 км9.Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики, 6-9км10. Дубки-Киржач,11-12 км11.Волга-Вольгинский-Перново, 5-6 км12.Владимир – Ю.Польский – Переславль – Залесский, 9-11 км13.Колокша-Кольчугино-Александров-В.Дворики, 72км14.Владимир – Ю.Польский – Переславль – Залесский, 40 км15.Касимов-Муром-Нижний Новгород, 44 км16.Камешково-Волковойно-Потакино-Высоково, 2-3 км17.Кольчугино - Киржач,15 км18.Владимир-Муром-Арзамас д. Тюрмеровка (53 км 700 м поворот на п. Андреево нерегулируемый пешеходный переход)19.Владимир-Муром-Арзамас д. Мошок (69 км 700 м нерегулируемый пешеходный переход)20.Хохлово-Камешково-Ручей, п. Дружба (29км 900м нерегулируемый пешеходный переход).